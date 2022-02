Διάγγελμα Πούτιν – πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που σοκάρει τον κόσμο

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των ΗΠΑ για εισβολή της Ρωσίας. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό. Λίγο νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Ζήτησε από τους ουκρανούς στρατιώτες να πάνε σπίτια τους για να αποφύγουν την αιματοχυσία. Αναφερόμενος στη Δύση, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση, σε περίπτωση που παρέμβει. Επικαλέστηκε τις «απειλές της Ουκρανίας», λέγοντας πως η ρωσική κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να τις ανέχεται. Διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η κατοχή του ουκρανικού εδάφους, αλλά η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας.

DISTURBING FOOTAGE: Missile strike in Ivano, Frankivsk.

Massive Explosion Following The Hit

Trump Putin China Russia Ukraine NATO WW3 WWIII pic.twitter.com/wnkX69Skmo

