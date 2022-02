Δεύτερο κύμα επίθεσης – Ουκρανία: Αντιστέκονται οι δυνάμεις στην ρωσική εισβολή

Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα είναι στόχος ενός δεύτερου κύματος πληγμάτων με πυραύλους από τη Ρωσία. Παράλληλα, Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας από πολλές κατευθύνσεις και πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται στην επίθεση. «Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις», έγραψε στο Twitter.

Οι αρχές στο Κίεβο επεσήμαναν ότι κατά το πρώτο κύμα, που εξαπολύθηκε λίγη ώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Εξάλλου ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε σήμερα ότι έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα. Από την έναρξη της εισβολής το πρωί, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 40 στρατιώτες και 12 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί. Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με πυραύλους. Ο στρατός της Ουκρανίας με την σειρά του ανακοίνωσε ότι έχει σκοτώσει σχεδόν 50 «Ρώσους κατακτητές» στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

• Big explosions heard after a nervous calm from the capital city of Ukraine, #Kyiv.

— Harris Taimurzai (@Taimurzai_) February 24, 2022