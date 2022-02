Ρωσική εισβολή Ουκρανία: Ορατός πλέον ο κίνδυνος

Πιο κοντά έρχεται ο κίνδυνος μια ευρύτερης από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε σύρραξης στο έδαφος της Ουκρανίας, με τη Δύση να «απαντά» συντονισμένα στη ρωσική επιθετικότητα με μία πρώτη δέσμη οικονομικών κυρώσεων -που περιλαμβάνει το «πάγωμα» του αγωγού Nord Stream 2- καθώς αναμένει την επόμενη κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ντονμπάς. Την ίδια στιγμή, στο Κίεβο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μερική επιστράτευση. Δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι θα στηρίξει τις εδαφικές διεκδικήσεις των αυτοανακηρυχθεισών «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στο σύνολο του Ντονμπάς -δηλαδή τις διεκδικήσεις τους και επί των τμημάτων της επαρχίας που σήμερα ελέγχονται από τον ουκρανικό στρατό.

Επί της ουσίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εδαφικές διεκδικήσεις των αυτονομιστών -οι οποίοι δεν ελέγχουν στην παρούσα φάση το σύνολο του Ντονμπάς- ως πρόφαση για ευρύτερης κλίμακας επιχείρηση στο ουκρανικό έδαφος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των περιοχών που ελέγχονται από τους αυτονομιστές εντός των συνόρων που αρχικά οι ίδιοι ανακήρυξαν «λαϊκή δημοκρατία» και αποσχίστηκαν από την Ουκρανία το 2014.

«Αυτή είναι η αρχή μίας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» δήλωσε σε διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, αναφέροντας πως ο Ρώσος πρόεδρος στρώνει το έδαφος για να «πάει πολύ παραπέρα» από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες πως όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως η Ρωσία θα επιχειρήσει πλήρη εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

Δυτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν ήδη εισέλθει στις περιοχές που ελέγχονται από τους αυτονομιστές στην περιοχή του Ντονμπάς, γεγονός που η Ρωσία επί του παρόντος διαψεύδει. Με τη χρήση του όρου «ειρηνευτικές δυνάμεις» ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει, ωστόσο, στήσει ήδη «νομικό» και πολιτικό υπόβαθρο για ρωσική στρατιωτική κατοχή των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ταυτόχρονα, σήμερα έλαβε και την τυπική έγκριση της ρωσικής Άνω Βουλής για την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία που φοβάται και επιχειρεί να αποτρέψει η Δύση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σε διάγγελμά του το βράδυ της Τρίτης την πρώτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Μετά και τις αναφορές Πούτιν ότι η αναγνώριση δεν περιορίζεται στα σημερινά διοικητικά όρια των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, ο Μπάιντεν τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος προετοιμάζει το κοινό για την πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να μετακινηθούν πέρα από τις δύο αποσχισθείσες περιοχές όπου ήδη ανακοινώθηκε ότι θα αναπτυχθούν ρωσικά στρατεύματα.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε έτσι απλά ότι παίρνει κομμάτι της Ουκρανίας. Και προετοιμάζει το έδαφος για να πάει πολύ παραπέρα. Αυτή είναι η αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας εάν αυτό συμβεί, θα κλιμακωθούν δραματικά οι αμερικανικές κυρώσεις. Η πρώτη δέσμη κυρώσεων των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον αποκλεισμό της χρηματοδότησης του χρέους της Ρωσίας με απαγόρευση της πρόσβασής της στις δυτικές αγορές, αλλά και κυρώσεις εναντίον της «ρωσικής ελίτ» και δύο ρωσικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο «πάγωμα» στη διαδικασία πιστοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου προς την βόρεια Ευρώπη, Nord Stream 2, απόφαση που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σήμερα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Ο Λευκός Οίκος, όπως είπε, θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα να λάβει πρόσθετα μέτρα εάν οι ρωσικές δυνάμεις προχωρήσουν βαθύτερα στην Ουκρανία.

Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «κάθε πόντο» ΝΑΤΟϊκού εδάφους και θα συνεχίσουν να παρέχουν «αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία, ενώ ενέκρινε και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες της Βαλτικής, μετά την επ’ αόριστον παραμονή ρωσικών δυνάμεων στη Λευκορωσία. Αναφορικά, δε, με τον κίνδυνο να υπάρξουν προβλήματα στην ενεργειακή αγορά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι «θα διασφαλίσουμε την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία», ενώ για την πιθανή άνοδο των τιμών των καυσίμων είπε ότι θα πληρώσουμε το κόστος για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία.

Για το διάγγελμα Πούτιν, σχολίασε ότι έκανε μία ιστορική αναδρομή 100 ετών και απείλησε το δικαίωμα της ίδιας της ύπαρξης της Ουκρανίας. «Ο ίδιος ο Πούτιν απείλησε με πόλεμο» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος όχι μόνο στα όσα είπε ο Πούτιν για την Ουκρανία, αλλά και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, τόνισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία εάν η Ρωσία αποδειχθεί σοβαρή στην πρόθεσή της να συνομιλήσει με τη Δύση.

«Θα κρίνουμε τη Ρωσία από τις πράξεις και όχι τα λόγια της. Αφήνουμε ανοικτό το μονοπάτι του διαλόγου και της διπλωματίας» κατέληξε. Εξαιτίας των εξελίξεων ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη στη Γενεύη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία αναγνώρισε τα διευρυμένα «σύνορα» των δύο περιοχών που ελέγχονται από τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία κλιμακώνοντας δραματικά πλέον την κατάσταση. Με τη Δύση να καταδικάζει τόσο αυτή καθαυτή την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, όσο και τη διαφαινόμενη πρόθεση να κινηθεί πέραν αυτών, ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους… «επέστησε την προσοχή» στο ότι δεν ανακοίνωσε ότι θα στείλει άμεσα στρατεύματα στο Ντονμπάς. «Δεν είπα ότι ο στρατός θα πάει τώρα όπου να’ ναι» δήλωσε.

«Είναι εντελώς αδύνατον γενικά να προβλεφθεί κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο πιθανών ενεργειών στο Ντονμπάς, αυτό εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση που διαμορφώνεται επί τόπου, επί του πεδίου, όπως λέγεται» ανέφερε. Και είναι ακριβώς η κατάσταση επί του πεδίου που επιδεινώνεται διαρκώς μέρα με την ημέρα με τον ουκρανικό στρατό και τους φιλορώσους αυτονομιστές να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί επιθέσεων, ενόσω ταυτόχρονα οι ΗΠΑ φοβούνται πιθανή ρωσική προβοκάτσια.

Η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των περιοχών που ελέγχονται από τους αυτονομιστές εντός των συνόρων που αρχικά οι ίδιοι ανακήρυξαν «λαϊκή δημοκρατία» και αποσχίστηκαν από την Ουκρανία το 2014. Επειδή μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών έκτοτε έχουν ανακτηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου, η δήλωση της Ρωσίας ερμηνεύεται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσπάθειες επέκτασης της αποσχισθείσας περιοχής με τη βία.

«Αναγνωρίσαμε τα ‘κράτη’. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίσαμε όλα τα θεμελιώδη έγγραφά τους, περιλαμβανομένου του Συντάγματος» ανέφερε ο Πούτιν μιλώντας στον ρωσικό Τύπο. Οι αυτονομιστές ελέγχουν σήμερα περιοχές γύρω από τις πόλεις Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αντίστοιχα και μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας στα ανατολικά. Το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς, σχεδόν το 50% των εδαφών του εξακολουθεί να βρίσκεται στον έλεγχο του ουκρανικού στρατού. Στις περιοχές αυτές που ελέγχονται από την κυβέρνηση του Κιέβου συμπεριλαμβάνεται και η Μαριούπολη και τα γύρω χωριά, με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό που ξεπερνά τα 100.000 άτομα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης μερική επιστράτευση, αναφέροντας ότι καλεί εφέδρους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ απέκλεισε για την ώρα το ενδεχόμενο γενικής επιστράτευσης. Ο Ζελένσκι διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, επισημαίνοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να επιδιώκει την έξοδο από την κρίση μέσω της διπλωματικής οδού. Απευθυνόμενος προς τον ουκρανικό λαό κατόπιν συνεδρίασης του Κοινοβουλίου, ίδιος ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα «οικονομικού πατριωτισμού» που περιλαμβάνει κίνητρα για την εγχώρια παραγωγή και μείωση του ΦΠΑ στη βενζίνη.

Σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επισήμανε πως όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως η Ρωσία θα επιχειρήσει πλήρη εισβολή στο ουκρανικό έδαφος -αν και επέμεινε πως υπάρχει ακόμη καιρός προς αποφυγή ενός πολέμου. «Κάθε ένδειξη που διαθέτουμε είναι ότι η Ρωσία εξακολουθεί να σχεδιάζει πλήρους κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας» δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας: «Καλούμε τη Ρωσία να υπαναχωρήσει, δεν είναι αργά».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ρωσία έχει ήδη εισβάλει μία φορά στην Ουκρανία το 2014, και έκτοτε παρέμενε στρατιωτικά παρούσα στο Ντονμπάς χωρίς να το αναγνωρίζει. «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρή πολιτική στήριξη στην Ουκρανία και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για τη θωράκιση της Συμμαχίας μας» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη στιγμή ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών. «Το ΝΑΤΟ προτρέπει τη Ρωσία να επιλέξει το δρόμο της διπλωματίας», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ και προσέθεσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τη Ρωσία και να μιλήσουν με «καλή πίστη» για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

