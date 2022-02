Μπορέλ τουίτ: Το ποστ για τις κυρώσεις στη Ρωσία που εξαφανίστηκε

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να επιβάλουν ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, υπογράμμισε ότι ότι οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο τράπεζες και ρωσικό αμυντικό τομέα, ενώ την ίδια ώρα περιορίζουν την πρόσβαση της Μοσχας στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές Όλα τα μέλη της ρωσικής Δούμας, της Κάτω Βουλής της Ρωσίας, θα υποστούν κυρώσεις από την ΕΕ, οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων.

Ο Μπορέλ υποστήριξε ότι οι κυρώσεις είναι ένα μόνο μέρος της απάντησης της ΕΕ στη ρωσική προκλητικότητα, ενώ, σε ένα… περιπαικτικό σχόλιό του σχετικά με τις αγαπημένες συνήθειες των Ρώσων αξιωματούχων και ολιγαρχών στην Ευρώπη, έγραψε ότι οι κυρώσεις αυτές σημαίνουν: «Όχι πια ψώνια στο Μιλάνο, πάρτι στο Σεν Τροπέ, διαμάντια στην Αμβέρσα».

Η ανάρτηση αυτή του Μπορέλ φαίνεται ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίστηκε με την ίδια… χιουμοριστική διάθεση από τους χρήστες του Twitter, που έσπευσαν να σχολιάσουν, μεταξύ άλλων, ότι επρόκειτο για μια προσβλητική τοποθέτηση, που καταρρακώνει την υπόληψη της Ευρώπης. Έτσι, έπειτα από λίγη ώρα, διόλου τυχαία, το επίμαχο «τιτίβισμα» του Ευρωπαίου αξιωματούχου εξαφανίστηκε από τον λογαριασμό του… Κάποιοι, ωστόσο, είχαν φροντίσει ήδη να το αποθηκεύσουν.

@JosepBorrellF why did you delete this masterpiece? pic.twitter.com/z3MBSubyLv

— Γκρου Του (@OratiosPoulos) February 22, 2022