Πούτιν και αριθμός 2: Η καθόλου τυχαία ημερομηνία που επέλεξε ο Ρώσος για την Ουκρανία

Μια ιδιαίτερη ημερομηνία επέλεξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία. Μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στη Γεωργία στις 08-08-08 στο πλευρό των αυτονομιστών της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας και η 22-02-2022 μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ορόσημο στην ιστορία της Ουκρανίας κι «υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αριθμοί αυτοί ήταν σημαντικοί για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου, που στοχάζεται σε ευρύτερες ιστορικές διαστάσεις», σχολιάζει η γερμανική ιστοσελίδα t-online. «Η ημερομηνία αυτή τυπώνεται εύκολα στη μνήμη κι έχει δύο ιδιαιτερότητες: διαβάζεται καρκινικά, δηλαδή το ίδιο είτε ξεκινά κανείς από την αρχή είτε από το τέλος, αλλά είναι και αμφίγραμμα: αν δει κανείς τους αριθμούς ψηφιακά, μπορεί να τους αναποδογυρίσει και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα», προσθέτει το άρθρο.

Ο αριθμός 2 προσδίδει νέο νόημα στο «Ζ», που είναι ζωγραφισμένο σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα στη μεθόριο με την Ουκρανία, που πυροδότησε πολλές εικασίες τα τελευταία 24ωρα. Δεν αποκλείεται τελικά να μην πρόκειται για «Ζ», που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στο κυριλλικό αλφάβητο, αλλά για «2», που ίσως σχετίζεται με την ημερομηνία 22-02-2022, τη μέρα που η ρωσική Δούμα αναγνώρισε ως ανεξάρτητες τις αποσχισθείσες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία και επικύρωσε την απόφαση Πούτιν για αποστολή στρατιωτών εκεί ως «ειρηνευτικής δύναμης» στο πλαίσιο μιας «αναβίωσης της ΕΣΣΔ», όπως χαρακτήρισε ο Ουκρανός ΥΠ ΑΜ Ολεξίι Ρεσνικόφ την κίνηση του Ρώσου Προέδρου. Τα τελευταία 24ωρα αναρτήσεις Ρώσων εθνικιστών σε κοινωνικά δίκτυα περιείχαν το «ΖΖ.0Ζ-Ζ0ΖΖ».

A popular Russian-language Telegram channel is claiming that vehicles with the “Z” will be used in the Kharkiv direction, the triangle for units going towards Slavyansk and Kramatorsk, and the circle for the mobile reserve. This obviously isn’t confirmed. https://t.co/IBSu6y2UNw pic.twitter.com/rN0E0ehpRk

Και τις εικασίες φουντώνει κι ένα βίντεο με ομιλία του Ρώσου δεξιού λαϊκιστή Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, από τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου προέβλεπε σημαντικά γεγονότα για τις 22 Φεβρουαρίου. Γνωστός για τις πομπώδεις ομιλίες του και τις διάφορες ανοησίες που εκστομίζει ο Ζιρινόφσκι γίνεται συχνά αντικείμενο χλευασμού από συμπατριώτες του. Εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ μιας επίθεσης κατά της Ουκρανίας και το ερώτημα είναι πώς αναφέρθηκε στην ομιλία του τόσο ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το κόμμα του, το LDPR, είχε ζητήσει κατά την 30η επέτειο από τη διάλυση της ΕΣΣΔ να καταγραφεί η ημερομηνία εκείνη ως η χειρότερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα.

Who needs CIA intel when you have Zhirik? (Speaking on 27 Dec)

"At 4am on 22 Feb you'll feel [our new policy]. I'd like 2022 to be peaceful. But I love the truth, for 70 years I've said the truth. It won't be peaceful. It will be a year when Russia once again becomes great." pic.twitter.com/MUZtuZI1is

— Francis Scarr (@francska1) February 20, 2022