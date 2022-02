Κρις Νοθ Instagram: Νέες αναρτήσεις δύο μήνες μετά τις καταγγελίες

Μετά τις κατηγορίες που δέχτηκε για σεξουαλική κακοποίηση ο Κρις Νοθ επέστρεψε στα social media. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Sex and the City» κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες πως τις κακοποίησε σεξουαλικά. Ωστόσο, ο ίδιος δεν δέχεται καμία από τις κατηγορίες. Μετά από 2 μήνες αδράνειας στα social media, ο ηθοποιός τώρα επέστρεψε στο Instagram και η πρώτη του δημοσίευση δεν αφορά άλλον, από τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε ένα στιγμιότυπο με τον 14χρονο γιο του, Ορίον, να παίζει μπάσκετ και κάτω από αυτό έγραψε: «Είναι ανεκτίμητο να βλέπεις την αγάπη του για το μπάσκετ». Δύο ημέρες αργότερα, δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον δεύτερο γιο του, Κιτ, για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του. «Χαρούμενα γενέθλια μικρέ Κιτ. Έφερες φως και γαλανούς ουρανούς στις ζωές μας», έγραψε κάτω από το στιγμιότυπο.

Το τελευταίο διάστημα, μετά τις καταγγελίες που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, ο γάμος του Κρις Νοθ με την Τάρα Γουίλσον κρέμεται από μία κλωστή. Ωστόσο, οι δυο τους προσπαθούν να ισορροπήσουν και να «σώσουν» την κατάσταση για χάρη των παιδιών τους. Μάλιστα, ζουν χωριστά, με τον ηθοποιό να παραμένει στη Νέα Υόρκη, ενώ η σύζυγός του ζει στην Καλιφόρνια με τους δύο τους γιους.

