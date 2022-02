Της έριξε οξύ – Τουρκία: Έκαψε την φίλη του στον ύπνο της γιατί τον απέρριψε

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα αναβιώνει στην Τουρκία με έναν 30χρονο άντρα ο οποίος κατηγορείται για επίθεση με μεγάλη ποσότητα με οξύ σε φίλη του ενώ εκείνη κοιμόταν. Με την δικαιολογία ότι «απέρριψε τις ερωτικές προτάσεις του», ο Mehmet Yildiz, 30 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στη Yasemin Uzuncelebi, 42 ετών, στις 5 Οκτωβρίου 2021, καθώς εκείνη κοιμόταν στο σπίτι της στην περιοχή Avcilar της Κωνσταντινούπολης, αφήνοντάς την να παλεύει για τη ζωή της σε ΜΕΘ. Όπως αναφέρει η Daily Mail τουρκικό δικαστήριο άκουσε χθες 21/2 ότι ο Yildiz «είχε σχεδιάσει πριν από την επίθεση να κλείσει τις βαλβίδες νερού του σπιτιού και να αδειάσει το νερό από αντικείμενα όπως κανάτες και άλλα δοχεία», ώστε το θύμα του να μην μπορεί να ξεπλύνει το διάλυμα από το πρόσωπό της.

Ο φερόμενος δράστης μπήκε στο σπίτι της Uzuncelebi χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που του είχε δώσει και έριξε πάνω στο θύμα του ένα παρασκεύασμα τοξικών υγρών καθώς εκείνη κοιμόταν γύρω στις 3 το πρωί. Η Uzuncelebi, της οποίας το δέρμα είχε καεί και το κρανίο της ήταν σε φρικτή κατάσταση τελικά βγήκε από το σπίτι και πήρε βοήθεια από τους γείτονές της που την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Video of the moment Turkish man went to doused his friend in acid as she slept – leaving her blind and with horrific burns – because she spurned his romantic advances Mehmet Yildiz, 30, allegedly attacked Yasemin Uzuncelebi, 42, in October 2021 pic.twitter.com/bCF3l5kbvw

Το ζευγάρι ήταν φίλοι πριν από την επίθεση, αλλά η φιλία τους αντιμετώπιζε προβλήματα αφού η γυναίκα απέρριψε τις προτάσεις του Yildiz για να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση. Ο δικηγόρος της 42χρονης είπε ότι οι γιατροί περιέγραψαν τα τραύματα της πελάτισσάς του ως μερικά από τα χειρότερα που είχαν δει ποτέ και ότι, πέντε μήνες αργότερα, βρισκόταν ακόμη υπό μηχανική υποστήριξη.

Η Γενική Εισαγγελία του Kucukcekmece κάλεσε το δικαστήριο να επιβάλει στον Yildiz ποινή κάθειρξης μεταξύ 13 και 20 ετών με την κατηγορία της «απόπειρας φόνου με δόλο» για την επίθεση. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Yildiz συνελήφθη αργότερα για την επίθεση, αφού η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό αφού ανακάλυψε πλάνα κλειστού κυκλώματος από κάμερες στην περιοχή που τον δείχνουν να τρέπεται σε φυγή από την ιδιοκτησία.

https://t.co/JIax5Qugw5 Mehmet Yildiz, 30, who allegedly poured chemicals onto a woman as she slept after she rejected his advances had planned the attack by turning off the water supply so she could not wash the solution off her face, a court has heard

