Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: Το tweet του Ζοζέπ Μπορέλ

Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι τα διατάγματα του Προέδρου Πούτιν για την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ είναι ξεκάθαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρθηκε στη λεγόμενη «ειρηνευτική αποστολή» στα αυτονομιστικά εδάφη και τόνισε πως είναι μια «ξεκάθαρη επίθεση κατά της Ουκρανίας» και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της.

«Τα διατάγματα του Προέδρου Πούτιν, που διατάσσει μια λεγόμενη ειρηνευτική αποστολή στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, είναι άλλη μια ξεκάθαρη επίθεση κατά της Ουκρανίας, παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν».

The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty

The @UN Security Council should convene ASAP

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022