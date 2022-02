Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία: Νεκροί στρατιώτες και δεκάδες τραυματισμένοι

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία το περασμένο 24ωρο. Aυτό ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες απώλειες που έχει υποστεί από την αρχή της χρονιάς, καθώς αυξάνονται οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Ο στρατός προσθέτει σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook ότι κατέγραψε 84 περιπτώσεις βομβαρδισμών από αυτονομιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξαν πυρ σε περίπου 40 οικισμούς κατά μήκος της γραμμής του μετώπου χρησιμοποιώντας βαρύ πυροβολικό.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι προκαλεί τη βία, σημειώνοντας ότι η Μόσχα τη χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να αναγνωρίσει επισήμως την ανεξαρτησία δύο περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές και να μεταφέρει στρατεύματά της στην περιοχή, επιδεινώνοντας την κρίση και εγείροντας φόβους στη Δύση ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μείζονα σύρραξη.

Την ίδια στιγμή την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει: «Μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι για να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας σταθερά και υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η κίνηση της Ρωσίας αποτελεί επίθεση κατά του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες».

