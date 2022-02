Φυσικό αέριο Ρωσία: Προκλητικός Μεντβέντεφ

Την αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η απόφαση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς να βάλει στον πάγο την πιστοποίηση του αγωγού Nord Stream 2. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απείλησε ότι η απόφαση του Όλαφ Σολτς για τον αγωγό θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. «Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέδωσε εντολή να σταματήσει η διαδικασία αδειοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Εντάξει. Καλώς ήρθατε στον γενναίο νέο κόσμο, όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν πολύ σύντομα 2.000 € για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου!», σημειώνει ο Μεντβέντεφ.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022