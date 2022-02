Δολοφονία τρανς: Τη σκότωσε ο αδερφός της για “λόγους τιμής”

Η transgender Ντόσκι Αζάντ, Κουρδικής καταγωγής, που δολοφονήθηκε από τον αδερφό της, κρυβόταν από την οικογένειά της μετά από επανειλημμένες απειλές θανάτου που είχε δεχθεί, όπως δήλωσαν οι φίλοι της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η Αζάντ έπρεπε να μετακομίζει τακτικά μετά από πολλές θανατικές απειλές, που δεχόταν από άνδρες μέλη της οικογένειάς της.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η σορός της βρέθηκε πεταμένη σε ένα χαντάκι έξω από την πόλη Duhok, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Τα χέρια της ήταν δεμένα και την είχαν πυροβολήσει δύο φορές. Η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον αδελφό της, ο οποίος πιστεύεται ότι ταξίδεψε από τη Γερμανία, όπου μένει, για να διαπράξει τη δολοφονία.

Ταλαντούχα makeup artist, η 23χρονη συντηρούσε τον εαυτό της από τότε που η οικογένειά της της γύρισε την πλάτη όταν ήταν ακόμα νεαρή έφηβη. Ασχολούνταν με νύφες, τις οποίες έβαφε για τους γάμους τους, και κάπως έτσι έχτισε μια φήμη που της χάρισε δουλειά σε ένα κομμωτήριο στο Duhok. «Ήταν ένα τόσο ωραίο άτομο και όλοι την αγαπούσαν», είπε ένας στενός φίλος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ζούσε μόνη της γιατί όταν πήγε στο πατρικό της την έδιωξαν και την απείλησαν ότι θα την σκοτώσουν όταν την ξαναδούν.

My interview with @alaraby_ar about Doski Azad’s case. #JusticeforDoskiAzadhttps://t.co/GNBPrlPCEz

— Jiyar Elî 🏳️‍⚧️ (@JiyarEli) February 19, 2022