Βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: «Άρωμα» εμφυλίου με εκρήξεις στα ανατολικά

Την εκκένωση των αμάχων διέταξαν οι ηγέτες των αποσχισθεισών δημοκρατιών την Παρασκευή, όταν ισχυρίστηκαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σχεδίαζαν επίθεση εναντίον των περιοχών. Η Ουκρανία έχει διαψεύσει σταθερά οποιαδήποτε σχέδια επίθεσης στις περιοχές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 7% της ουκρανικής επικράτειας.

Η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή δηλώνει ότι ξεκινά έρευνα σχετικά με αναφορές των μέσων ενημέρωσης για θανάτους λόγω βομβαρδισμών στην περιοχή του Λουχάνσκ. Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή ανέφερε: «Η Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση με την έρευνα που διεξάγεται στο Λούγκανσκ: «Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έκαναν μια απόπειρα επίθεσης στις θέσεις της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ, ενώ, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, υπάρχουν θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού».

Το υπουργείο Αμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα παρατείνουν τις κοινές στρατιωτικές τους ασκήσεις που ήταν προγραμματισμένο να λήξουν σήμερα στη βόρεια Ουκρανία. Η παράταση αποφασίστηκε εξαιτίας της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας κοντά στα σύνορα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή του Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει έως και 30.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, τους οποίους και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως δυνάμεις εισβολής για να επιτεθεί στην Ουκρανία παρότι η Μόσχα διαψεύδει ότι έχει τέτοια πρόθεση. Μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναμένεται πολύ, πολύ σύντομα, λέει Βρετανός υπουργός. Μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται τώρα να είναι «πολύ πιο πιθανή» και όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι «αναμένεται πολύ, πολύ σύντομα», δήλωσε σήμερα Βρετανός υπουργός, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα.

🇷🇺🇺🇦⚡️Fresh footage from Donetsk. Shelling in the outskirts still audible in the city center. pic.twitter.com/iaKjiB0G7K

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 20, 2022