Βομβαρδισμοί Ουκρανία – Ρωσία: Ερημώνουν οι πόλεις

Εκρήξεις, βομβαρδισμοί, διάχυτος τρόπος και έρημες πόλεις. Έτσι περιγράφεται το τοπίο στις πόλεις που έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ώρες η ένταση ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ο λόγος για το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Νωρίτερα, οι αρχές των φιλορώσων αυτονομιστών έκαναν λόγο για πυρά ολμοβόλων του ουκρανικού στρατού εναντίον αρκετών κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία πήρε τροπή προς το χειρότερο αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές στις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ έκαναν λόγο για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς του ουκρανικού πυροβολικού εδώ και μήνες και για μεγάλες ζημιές σε πολιτικές υποδομές. Παράλληλα, σε βίντεο που δημοσιεύει το RT, φαίνονται άντρες να βγαίνουν από ξενοδοχείο να επιβιβάζονται σε λεωφορεία για να οδηγηθούν σε στρατόπεδα στα πλαίσια της «γενικής κινητοποίησης» που κηρύχθηκε χθες από τους αυτονομιστές.

Δραματικές είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται στις δύο πόλεις της Ουκρανίας με τους άμαχους πολίτες να φεύγουν μαζικά προσπαθώντας να προστευτούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Την προηγούμενη εβδομάδα πολλές ήταν οι χώρες- ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα- που είχαν καλέσει τους πολίτες τους να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό από την Ουκρανία. Πλέον η εκκένωση προχωρά και εσωτερικά στις πόλεις όπου οι κρότοι από τις εκρήξεις ακούγονται ασταμάτητα τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το πρακτορείο ΤASS.

Σε βίντεο που έχουν αναρτήσει στο twitter φαίνονται οι άνθρωποι που επιβιβάζονται σε λεωφορεία με ό,τι έχουν προλάβει να σώσουν από τα σπίτια τους. «Λένε στις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους να αποχωρήσουν από τη πόλη, αλλά και ταυτόχρονα να μην φοβόμαστε. Φοβόμαστε πολύ», λέει μια γυναίκα. Μια άλλη, που έχει κολλήσει στη κίνηση προσπαθώντας να φύγει από τη Ντόνετσκ: «Είμαστε έτσι εδώ και 12 ώρες. Δεν ξέρουμε που να πάμε με το παιδί μας. Πρέπει να του αλλάξουμε ρούχα, έχουμε απελπιστεί τόσες ώρες».

Γυναίκα μέσα σε λεωφορείο που είναι και αυτό κολλημένο ξεσπά στη κάμερα λέγοντας: «μας είπαν να φύγουμε για να αποφύγουμε τους βομβαρδισμούς, Πού είναι η βοήθεια που μας υποσχέθηκαν; Είμαστε απροστάτευτοι». Συγκινητικό είναι το βίντεο που δείχνει παιδιά ενός ορφανοτροφείου στο Ντόνετσκ να στοιβάζονται για να εκκενώσουν και εκείνα τα καταλύματά τους. Όπως διακρίνεται σε πρόσφατα βίντεο αναρτημένα στο twitter, η κατάσταση τόσο στο Λουγκάνσκ, όσο και στο Ντόντεσκ θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» μιας και οι ήχοι βομβαρδισμών ακούγονται δίχως σταματημό, ενώ οι εκρήξεις είναι για κάποιους ορατές. Όλα αυτά σε ένα απόλυτα έρημο τοπίο καθώς οι περισσότεροι έχουν εκκενώσει τις δύο πόλεις.

Ukrainian children from an orphanage in Russia occupied Donetsk are being used as propaganda props by Moscow, kidnapped & moved unlawfully to somewhere in RU under the fake pretext of “evacuation”. Remember this when someone says “RU would never.” No lows. pic.twitter.com/bJt4GtOiKz

Με αντίστοιχους ήχους ξύπνησαν και το πρωί οι κάτοικοι των περιοχών αφού οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις δεν σταματούν. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εγκαταλείπουν την ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο ασκών χρέη υπουργού Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Αλεξάντερ Τσουπριγιάν δήλωσε ότι 40.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στην περιοχή Ροστόφ στης νότιας Ρωσίας και φιλοξενούνται σε 92 προσωρινά καταφύγια.

Donetsk, Ukraine now. After a violent night & a brief lull, shelling has resumed. Dozens of blasts heard in Donetsk outskirts.

Civilian evacuation in full swing, as is mobilization.

“It is every man’s duty to join the ranks of defenders”, say texts sent out by rebel authorities pic.twitter.com/jwxcGJcg52

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) February 20, 2022