Εβδομάδα Μόδας Νέα Υόρκη: Μοντέλα έκαναν πασαρέλα φορώντας μόνο μαύρη ταινία

Μια πολύ ιδιαίτερη πασαρέλα έκαναν μοντέλα, κατά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Τα μοντέλα δεν είχαν τίποτα άλλα πάνω στο σώμα τους, εκτός από μαύρη αυτοκόλλητη ταινία. Το Black Tape Project με έδρα το Μαϊάμι – γνωστό για τα τολμηρά του στυλ και για το νέο νόημα της φράσης «less is more» – παρουσίασε μια από τις πιο αποκαλυπτικές συλλογές του. Μπικίνι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από ταινία εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στο The Ziegfeld Ballroom κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου φέτος και διήρκεσε έως τις 16 Φεβρουαρίου.

