Αντετοκούνμπο γιος: Ο Γιάννης έβαλε τον μικρούλη στο παρκέ!

Το All Star Game είναι όλες αυτές οι στιγμές. Όσα κάνουν οι αθλητές εκτός των τεσσάρων γραμμών. Αν και αυτό που έπραξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέφυγε από το στενό πλαίσιο του γηπέδου, αλλά ήταν μία στιγμή που μοιράστηκε με τον γιο του Λίαμ.

Λίγο πριν την έναρξη της ανοικτής προπόνησης, σε ένα γεμάτο γήπεδο, ο Giannis πήρε αγκαλιά τον Λίαμ, τον έβαλε στο παρκέ. Ο μικρός είχε στα χέρια του μία μπάλα και ο μπαμπάς του τον σήκωσε ψηλά και εκείνος κάρφωσε!

Ο Γιάννης ζει για την οικογένεια του και φυσικά για το μπάσκετ και μακάρι να ακολουθήσουν τον δρόμο του. Ο Λιαμ Τσαρλς πάντως πριν από λίγες ημέρες (10/2) έκλεισε τα 2!

Look at that smile.

