Ουκρανία τώρα: Δύο στρατιώτες νεκροί από βομβαρδισμούς φιλορώσων αυτονομιστών

Δυναμιτίζεται το κλίμα στην ανατολική Ουκρανία όπου δύο στρατιώτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους ενώ το Κίεβο καταγγέλλει ότι ετοιμάζονται προβοκάτσιες. Σύμφωνα με το Reuters, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό από φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία το Σάββατο, όπου η αναζωπύρωση της βίας αυτή την εβδομάδα προκάλεσε φόβους ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για ρωσική στρατιωτική δράση. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ότι είχε καταγράψει 70 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τους αυτονομιστές από την αρχή της ημέρας σε σύγκριση με 66 περιπτώσεις κατά το προηγούμενο 24ωρο.

⭕️🇺🇦#Ukraine: Minister of Internal Affairs Denis Monastyrsky came under fire from Pro 🇷🇺#Russia|n forces while visiting the line of contact.

👉The incident happened at the positions of the 30th brigade of the Armed Forces near the village of Novoluganskoe pic.twitter.com/9zOxHUamGN

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) February 19, 2022