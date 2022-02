Ουκρανική κρίση – Λευκορωσία: Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια μιλά για την κατάσταση

Η Λευκορωσία παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από την ρωσο-ουκρανική κρίση, καθώς φιλοξενεί στο έδαφός της μπαράζ στρατιωτικών ασκήσεων από χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα. Επ’ ευκαιρία της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, η ηγέτης της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια βρίσκεται στο Μόναχο και παραχώρησε συνέντευξη στο euronews, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τα τεκταινόμενα. «Τώρα το έδαφος της Λευκορωσίας χρησιμοποιείται από την τρίτη χώρα για να δημιουργηθούν σημεία πίεσης προς την Ουκρανία, όμως οι Λευκορώσοι δεν θέλουν να εμπλακούν σε κανένα πόλεμο. Το καθεστώς στο Μινσκ κρύβει τις εσωτερικές κρίσεις πίσω από τις στρατιωτικές ασκήσεις, πίσω από την ουκρανική κρίση. Εξεβίασε την Ευρώπη με τους μετανάστες. Και τώρα απειλούν με πυρηνικά όπλα. Και φυσικά, είναι ντροπή», είπε.

Eurasian Fund for Stabilization and Development refused to issue $ 3.5 billion to Belarus' regime. Meanwhile, 🇪🇺 has committed a €3 billion package to democratic Belarus. The illegal ruler ran down the economy and is incapable of resolving these problems in our country. pic.twitter.com/vCky6id3b5

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 16, 2022