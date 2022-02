Ουκρανία τώρα – βομβαρδισμοί: “Πολύ ισχυρή έκρηξη» στο Ντονέτσκ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας, αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ και πρακτορεία ειδήσεων. Την είδηση μεταδίδει το Sputnik, επικαλούμενο τη μαρτυρία του ανταποκριτή του στην Ουκρανία. Επίσης, το ρωσικό RT και το πρακτορείο RIA μεταδίδουν πως μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ. Σύμφωνα με το ανταποκριτή του Sputnik, η έκρηξη σημειώθηκε σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR). Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται πως δείχνουν το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

NOW – Sirens sound in #Donetsk after separatist leader announced the evacuation of civilians to Russia. pic.twitter.com/fdMcHzt1mL

Video: Children in #Donetsk, #Ukraine waiting to be evacuated to #Russia. The leader of Donetsk said on social media that intelligence suggested that government forces are spreading in battle formation. But the Ukrainian Foreign Ministry denied any attempt to attack the rebels. pic.twitter.com/AIgZwtWoIC

— Media Warrior (@MediaWarriorY) February 18, 2022