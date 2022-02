Μάντσεστερ Σίτι – πτήση: Περιπέτεια στον αέρα για την ομάδα

Αντιμέτωποι με μια μεγάλη περιπέτεια βρέθηκαν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι, κατά την επιστροφή τους από τη Λισαβόνα, εκεί που οι «Πολίτες» συνέτριψαν με 5-0 την τοπική Σπόρτινγκ για το Champions League. Συγκεκριμένα, την ώρα που το ιδιωτικό αεροσκάφος προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, ισχυροί άνεμοι ταχύτητας περίπου 80 χιλιομέτρων, εμπόδισαν την ομαλή προσγείωσή του. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται το αεροσκάφος να προσπαθεί να προσεγγίσει τον αεροδιάδρομο, ωστόσο οι άνεμοι το εμποδίζουν και το «κρατούν» ακίνητο στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα. Μάλιστα, σε κάποια σημεία καπνοί βγαίνουν από τις τουρμπίνες και το αεροπλάνο δείχνει να πάλλεται.

Ο πιλότος επιχείρησε τρεις φορές να βρει λύση, κάνοντας κύκλους γύρω από το Μάντσεστερ, πριν αποφασίσει τελικά να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί για προσγείωση στο Λίβερπουλ. «Επιβεβαιώνουμε πως το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, εξαιτίας δυνατών ανέμων που έφεραν δυσκολίες κατά την πτήση», ανέφερε σχετικό tweet της Σίτι στο Twitter, όταν η περιπέτεια είχε λάβει τέλος…

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity

— Manchester City (@ManCity) February 16, 2022