Κρίσι Τέινγκεν αλκοόλ: Στο πλευρό της ο Τζον Λέτζεντ

Βράχος στέκεται στο πλευρό της συζύγου του, Κρίσι Τέιγκεν ο Τζον Λέτζεντ. O τραγουδιστής στηρίζει με κάθε τρόπο το γνωστό μοντέλο στον αγώνα που κάνει εδώ και έξι μήνες για να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ. Η Κρίσι Τέιγκεν αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, καθώς πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο, όταν έχασε το μωρό της την περασμένη χρονιά. Από την στιγμή που το μοντέλο όμως, αποφάσισε να κόψει το αλκοόλ, το ίδιο έκανε και ο σύζυγός της, προκειμένου να τη βοηθήσει και να μη την βάζει σε… πειρασμό.

«Πίνω πολύ λιγότερο από αυτό που έπινα κάποτε. Υπάρχουν μήνες που μπορεί να μην πιω και καθόλου. Ειδικότερα σε περιοδείες, που κάποτε ήμουν συνεχώς μεθυσμένος, τώρα δεν πίνω σταγόνα αλκοόλ», είπε χαρακτηριστικά στο People o Τζον Λέτζεντ. Δήλωσε μάλιστα, πως είναι πολύ περήφανος για την σύζυγό του για την προσπάθεια που κάνει. Η Κρίσι Τέιγκεν έχει καταφέρει να μείνει έξι μήνες καθαρή. «Νιώθει πιο υγιής και είναι το καλύτερο για εκείνη να μην πίνει καθόλου. Για εμένα, είναι καλό να κάνω μερικά διαλείμματα. Αν το παρακάνω όμως, έχει αρνητικά αποτελέσματα και στο σώμα μου», δήλωσε ο Λέτζεντ.

