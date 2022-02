Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Αποχωρούν οι δυνάμεις από την Κριμαία

Την επιστροφή στις βάσεις τους των στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί στην Κριμαία μετά την ολοκλήρωση των γυμνασίων ανακοίνωσε η Μόσχα. Μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, αν και η κατάσταση αναφορικά με το Ουκρανικό παραμένει τεταμένη και η Δύση προσπαθεί να μαντέψει τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα στρατεύματα στην Κριμαία επιστρέφουν στη βάση τους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και δυνάμεις να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Russian defence ministry says troops in Crimea are returning to base. Which troops not clear, but apparently the ones that have left are already over the bridge. Sounds like it may just be confirming the units that were shot in video yesterday. pic.twitter.com/gqcexpaUk2

Το υπουργείο δήλωσε ότι το βίντεο δείχνει μια φάλαγγα αρμάτων μάχης και στρατιωτικών οχημάτων να εγκαταλείπουν την προσαρτημένη Κριμαία μέσω μιας σιδηροδρομικής γέφυρας μετά από ασκήσεις, προσθέτοντας ότι ορισμένα στρατεύματα θα επιστρέψουν επίσης στις μόνιμες βάσεις τους, αναφέρει το Reuters. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες στρατιωτικών μονάδων να διασχίζουν μια γέφυρα για να επιστρέψουν στην ηπειρωτική χώρα. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου η Μόσχα αρχικά υποστήριξε ότι θα αποσύρει τα στρατεύματά της από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up

Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd

— Liveuamap (@Liveuamap) February 16, 2022