Εξαφανισμένη 6χρονη – Νέα Υόρκη: Την έκρυβαν σε μυστικό δωμάτιο

Ζωντανό και καλά στην υγεία του βρέθηκε χθες στη Νέα Υόρκη ένα κοριτσάκι 6 ετών το οποίο αγνοούνταν από το 2019. Η μικρή Πέισλι Σούλτις εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε ένα κρυφό δωμάτιο κάτω από μια σκάλα σε ένα σπίτι στο Saugerties στην Κομητεία Ούλστερ. Η 6χρονη, σύμφωνα με τις αρχές, είχε απαχθεί από τους γονείς της όταν έχασαν την επιμέλεια της το 2019 και έκτοτε την κρατούσαν κρυμμένη στο σπίτι του παππού της. Ωστόσο μια πληροφορία οδήγησε τους αστυνομικούς στο Saugerties και εκεί ανακάλυψαν πως κάτω από τα ξύλινα σκαλιά του σπιτιού που οδηγούσαν στο υπόγειο της κατοικίας βρισκόταν έναν μικρό δωμάτιο και μέσα ήταν η Πέισλι.

«Οι ντετέκτιβ χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο για να αφαιρέσουν πολλά από τα ξύλινα σκαλοπάτια και τότε είδαν ένα ζευγάρι μικροσκοπικά πόδια. Μετά την αφαίρεση πολλών ακόμη σκαλοπατιών, το παιδί και ο απαγωγέας του ανακαλύφθηκαν μέσα σε ένα αυτοσχέδιο δωμάτιο», είπε η αστυνομία. Η Πέισλι ήταν 4 ετών όταν οι γονείς της έχασαν την επιμέλεια της ίδιας και της μεγαλύτερης αδερφής της στο «Cayuga Heights» που απέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα από την τοποθεσία που βρέθηκε η μικρή, σύμφωνα με την τοπική Daily Freeman. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο οι γονείς είχαν χάσει την επιμέλεια των παιδιών. Η μεγαλύτερη κόρη, η οποία ήταν στο σχολείο την ημέρα της απαγωγής, είχε καταλήξει σε άλλη οικογένεια, ενώ η μικρή είχε χαθεί την ημέρα που οι γονείς της μετακόμισαν στο Saugerties, είπαν οι αστυνομικοί.

