Τζόι Φιλαράκια: Αγνώριστος ο Ματ Λεμπλάνκ

Ο Ματ Λεμπλάνκ, ο «Τζόι» από την επιτυχημένη σειρά «Φιλαράκια», έκανε μια σπάνια δημόσια έξοδο.

Ο ηθοποιός εθεάθη να επισκέπτεται ένα φανοποιείο στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το metro.co.uk.

Ο 54χρονος σταρ από τα «Φιλαράκια» σπάνια εμφανίζεται στο κοινό, αλλά βγήκε για να πάει σε ένα φανοποιείο και τον είδαν να δείχνει χαλαρός και χαμογελαστός.

Ο Ματ Λεμπλάνκ ήταν ντυμένος κατάλληλα για την περίσταση, φορώντας ένα casual αθλητικό παντελόνι, αθλητικά παπούτσια και ένα χαλαρό μπλουζάκι, ενώ σε μια προσπάθεια να είναι «incognito», ήταν με γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Στο μεταξύ, στο Twitter, σχολιάστηκε αυτή η δημόσια εμφάνισή του, γράφοντας πως είναι «αγνώριστος, είναι λες και ο Ματ τα παράτησε».

Matt LeBlanc, 54, unrecognizable with stubble & baggy sweats in rare outing amid worry for Friends costar Matthew Perry #SmartNews Looks like Matt has given up https://t.co/8JMGsdDgPd

— John Prince (@NBPT_John) February 13, 2022