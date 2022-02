Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Εξελίξεις στα σύνορα

Εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο me κάποιες δυνάμεις της Ρωσίας, κατά δήλωση του Ρωσικού υπουργείου Αμυνας να αποσύρονται. Την ώρα που η Δύση φοβάται εισβολή της Ρωσίας εντός της εβδομάδας το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι κάποιοι στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στη μεθόριο, άρχισαν να επιστρέφουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax οι Ρώσοι στρατιώτες ολοκλήρωσαν κάποια γυμνάσια και διατάχθηκε η αποχώρησή της. Το ίδιο πρακτορείο προσθέτει, πάντως, ότι συνεχίζονται οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

BREAKING: Russia's Defense Ministry announces the start of a pullback of some forces, Interfax reports https://t.co/uaSivdGBVY pic.twitter.com/MlyFmE9ffY

H εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Μόσχα τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς κι εν μέσω προειδοποιήσεων από την Ουάσιγκτον ότι μια ρωσική εισβολή θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και αύριο Τετάρτη.

Το τετ-α-τετ του Ρώσου Προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο έρχεται μία μέρα μετά την επίσκεψη του Σολτς στο Κίεβο, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι προκάλεσε αναστάτωση στις διεθνείς χρηματαγορές μ’ ένα σαρκαστικό σχόλιο για εκείνους που προβλέπουν την ημερομηνία έναρξης της ρωσικής επίθεσης. Ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης, ωστόσο, ήταν κι η προσχεδιασμένη για τις κάμερες, όπως καταγγέλλουν δυτικά ΜΜΕ, έκκληση του Ρώσου ΥΠ ΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ προς τον Πούτιν να συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Δύση.

Οι ΗΠΑ έχουν πει ότι οι πληροφορίες που έχουν συλλέξει δείχνουν ότι η Ρωσία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την εισβολή, μάλιστα αμερικανικά ΜΜΕ παρουσίασαν και σχετικά σενάρια των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά στη Μόσχα έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι σχεδιάζουν επίθεση.

Η ανακοίνωση του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι η Μόσχα αποσύρει κάποιες δυνάμεις της στις βάσεις τους μετά την ολοκλήρωση ασκήσεων προκάλεσαν ανακούφιση στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Stoxx Europe 600 να σημειώνει άνοδο 0,7% στις 09:18 και τις ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας (φυσικού αερίου και πετρελαίου) να υποχωρούν.

Russia’s defense ministry has published videos of what it says are tanks moving back to base pic.twitter.com/cWvi7iagLY

— max seddon (@maxseddon) February 15, 2022