Παντρεύτηκαν στη ΜΕΘ: Ούτε ο καρκίνος, ούτε ο κορονοϊός “έσβησε” την αγάπη

Ούτε ο καρκίνος, αλλά ούτε κι ο κορωνοϊός μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία ενός ζευγαριού από το Λας Βέγκας να επισημοποιήσουν τον έρωτά τους μισό αιώνα αφότου χώρισαν. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου MountainView πλημμύρισε από χαρά στις 26 Ιανουαρίου όταν η 75χρονη Πατρίτσια Μ. και ο 74χρονος Έντι Ντ. αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης πέντε δεκαετίες μετά το διαζύγιό τους. «Ήμασταν νέοι και ανόητοι τότε», είπε η Πατρίτσια για τον πρώτο γάμο τους τη δεκαετία του 1970 «Σ’ ένα χρόνο χωρίσαμε, αλλά κρατήσαμε επαφή όλα αυτά τα χρόνια».

The usual sounds in the ICU were broken by sounds of I Do as a patient with COVID and his long-time sweetheart tied the knot.

