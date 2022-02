Ουκρανία – Ρωσία τώρα: Απομάκρυνση ξένων πολιτών

Υπό τον φόβο να υπάρξει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ακόμη και τις επόμενες ημέρες πολλές χώρες έχουν εκδώσει οδηγία στους πολίτες τους να φύγουν από τη χώρα, με τη λίστα συνεχώς να μεγαλώνει. Όπως μεταδίδει το CNNi, ήδη Αμερικανοί και Πολωνοί αξιωματούχοι αναζητούν σημεία κοντά στα σύνορα για να βοηθήσουν τους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν με ασφάλεια. Μάλιστα, υπάρχει ήδη μια εγκατάσταση στην Πολωνία ενώ κατασκευάζονται και άλλες, που θα λειτουργήσουν ως προσωρινά καταφύγια τα οποία θα παρέχουν ανέσεις για διαμονή.

Ακόμη, ανώτερος αξιωματικός είπε στο CNNi ότι το υπουργείο Άμυνας διέταξε 3.000 στρατιώτες να αναπτυχθούν στην Πολωνία, ενώ ήδη βρίσκονται στη χώρα 1.700, για να βοηθήσουν του Αμερικανούς πολίτες. Οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή για την αποχώρηση της πλειονότητας του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι μια ρωσική επίθεση θα μπορούσε «να αρχίσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση».

Ο κατάλογος των χωρών που προέτρεψαν τους πολίτες τους να φύγουν από την Ουκρανία δεν σταματά να μεγαλώνει, περιλαμβάνοντας εκτός από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Νορβηγία ή ακόμη την Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Ισραήλ. Η αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε το Σάββατο την αναστολή μέχρι νεωτέρας των πτήσεων προς την Ουκρανία. Η Μόσχα ανακάλεσε επίσης ένα μέρος του διπλωματικού της προσωπικού, δηλώνοντας ότι φοβάται «προκλήσεις» από την πλευρά των ουκρανικών αρχών ή «τρίτες χώρες».

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες από την πλευρά του ότι κλείνει προσωρινά την πρεσβεία του στο Κίεβο και ότι μεταφέρει τις λειτουργίες της σε προσωρινό γραφείο στην Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Η Αυστραλία παράλληλα ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τους τελευταίους διπλωμάτες της που παρέμεναν στη θέση τους στο Κίεβο, μεταφέροντας και αυτή τις δραστηριότητές της στην Λβιβ. Και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σύσταση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία να βρίσκονται σε επαφή με την Πρεσβεία στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε από την πλευρά του ότι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας «προκαλούν τον πανικό και δεν βοηθούν» τους Ουκρανούς. «Όλες αυτές οι πληροφορίες (όσον αφορά μια ενδεχόμενη επίθεση) προκαλούν μόνο πανικό και δεν μας βοηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο Κίεβο χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν το Σάββατο ορεία, λέγοντας ότι αρνούνται να υποκύψουν στον πανικό, μολονότι παίρνουν στα σοβαρά την απειλή.

«Ο πανικός δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Θα πρέπει να ενωθούμε και να αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία μας», δήλωσε η φοιτήτρια Μαρία Τστερμπένκο, η οποία κρατούσε ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Διατηρώ την ηρεμία μου. Αγαπώ την Ουκρανία». Η διπλωματία δεν επέφερε άμβλυνση της έντασης Η Ουάσινγκτον επέμεινε την Παρασκευή στον κίνδυνο «επικείμενης» εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τη γείτονά της και μόλις άρχισε στρατιωτικά γυμνάσια στη Μαύρη Θάλασσα και την Λευκορωσία, πλαισιώνοντας ντε φάκτο τη χώρα.

#RussiaUkraine

Russian tanks carrying out war exercise next to Ukraine border. It can be seen and heard from Ukraine straightaway.

Russia is playing a psychological warfare. Hopefully it wouldn’t shift to physical war. If war starts it might be world war lll. pic.twitter.com/W0x3COIpqX

— Aiza (@AIZA_A9) February 12, 2022