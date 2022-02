Τσιτσιπάς – Αλιασίμ Ρότερνταμ: «Λύγισε» ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να σπάσει την κατάρα στα 500αρια τουρνουά. Αντίθετα, ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ έσπασε την δική του κατάρα σε τελικούς, καθώς μετά από 8 χαμένους, κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, επικρατώντας του Έλληνα τενίστα με 2-0 σετ (6-4, 6-2) σε 1 ώρα και 18 λεπτά. Ο Στέφανος ήταν σε κακή ημέρα καθώς είχε μέτρια ποσοστά στο πρώτο σερβίς (56%), ενώ ο Καναδός είχε τις επιστροφές που ήθελε και κρατούσε εύκολα τα δικά του service game φτάνοντας σχετικά άνετα στη νίκη και τον τίτλο.

Είχε ελάχιστα λάθη στο ματς (8 αβίαστα και 20 winners) και ότι έκανε του βγήκε, ακόμη και σε θέση άμυνας απέναντι σε έναν Τσιτσιπά που δεν ήταν σε καλή μέρα.. Στο πρώτο σετ ο Στέφανος δέχτηκε με το καλημέρα ένα break που δεν κατάφερε να το πάρει πίσω, σερβίροντας άσχημα καθώς είχε 4 διπλά λάθη, κανέναν άσο και 50% επιτυχία στο πρώτο σερβίς. Στο δεύτερο ο Καναδός συνέχισε να σημαδεύει το μπάκχαντ του Τσιτσιπά και δικαιώθηκε, φτάνοντας άνετα στον πρώτο του τίτλο.

Με break από λάθος τοποθέτηση του Στέφανου, ξεκίνησε το ματς ο Αλιασίμ, που με love service game έφτασε στο 2-0. Ένα χαμένο φόρχαντ στο φιλέ του Καναδού έφερε την μείωση του σκορ από τον Τσιτσιπά σε 2-1. Το 3-1 έγινε από χαμένη επιστροφή του Στέφανου, με τον Καναδό να έχει break point στη συνέχεια, αλλά ο Τσιτσιπάς με δύο καλά σερβίς μείωσε σε 3-2. Με άσο και ένα εξαιρετικό σερβίς σε όλο το game ο Αλιασίμ έκανε το 4-2, με τον Τσιτσιπά να βελτιώνει το πρώτο του σερβίς στο ματς και να φτάνει στην μείωση του σκορ σε 4-3, με δύο λάθη του αντιπάλου του που ήταν σε θέση άμυνας.

Με άσο και σμας ο Αλιασίμ έφτασε στο 5-3, με τον Στέφανο να μένει στο σετ χάρη σε δύο καλά ράλι που τελείωσαν με λάθος του Καναδού σε άμυνα. Με εξαιρετικά σερβίς ο Καναδός έκλεισε το σετ μετά από 40 λεπτά και έκανε το 1-0. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο άρχισε το δεύτερο σετ. Μέτρια σερβίς του Στέφανου, εξαιρετικές επιστροφές του Αλιασίμ που ανάγκασε τον Ελληνα σε αβίαστα λάθη, για να κάνει το break και το 1-0.

🇨🇦 Felix Auger-Aliassime defeats 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas in straight sets to win the ABN AMRO World Tennis Tournament! pic.twitter.com/JZDTtVyFB1

— TSN (@TSN_Sports) February 13, 2022