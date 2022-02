15χρονος Ισπανία: Άγριο φονικό μετά από τσακωμό

Ένας 15χρονος συνελήφθη στην Ισπανία, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι πυροβόλησε και σκότωσε τους γονείς του και τον 10χρονο αδελφό, έπειτα από μια λογομαχία σχετικά με τους κακούς βαθμούς του στο σχολείο. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Αλικάντε (νοτιοανατολικά), αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ από μια γυναίκα που πήγε στο σπίτι της οικογένειας καθώς δεν είχε νέα τους. «Η αδελφή της μητέρας πήγε στο σπίτι, διότι δεν είχε κανένα νέο της οικογένειας και τότε ο ανιψιός της της είπε ότι σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του και τον αδελφό του», εξήγησε ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία εντόπισε τρεις σορούς μέσα στο σπίτι. Συνέλαβε έναν «ανήλικο ηλικίας 15 ετών», που έμεινε μόνος μέσα στο σπίτι με τα πτώματα, για τρεις ημέρες. Ο 15χρονος είπε ότι «τσακώθηκε με τη μητέρα του για το θέμα των βαθμών του στο σχολείο», κατόπιν πήρε την κυνηγετική καραμπίνα του πατέρα του για να τη σκοτώσει, πυροβολώντας στη συνέχεια τον 10χρονο αδελφό του και τελευταίο τον πατέρα του.

They arrest a 15-year-old boy in Elche, Spain, after the death of his parents and his sister, the events would have occurred in the family home and the adolescent would be detained at the police station, the bodies of the parents and the sister have been found for some relatives. pic.twitter.com/TPLFYTwd8s

