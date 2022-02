Καναδάς διαδηλώσεις – κονβόι: Οι φορτηγατζήδες έκλεισαν και νέο άξονα σύνδεσης με τις ΗΠΑ

Άλλον ένα κομβικό οδικό άξονα που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ απέκλεισαν οι διαδηλωτές που αντιτίθενται στα υγειονομικά μέτρα. Την είδηση για το νέο κλείσιμο οδικής σύνδεσης μεταξύ του Καναδά και της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε η Αστυνομία της Μανιτόμπας. Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα το μπλοκάρισμα της γέφυρας Αμπάσαντορ στο Οντάριο. «Μια διαδήλωση στην οποία μετέχουν πολλά οχήματα και γεωργικά μηχανήματα απέκλεισε τη διάβαση Έμερσον» που συνδέει τη Μανιτόμπα με τη Βόρεια Ντακότα, σύμφωνα με την Αστυνομία. «Δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων, ούτε προς νότο, ούτε προς τον βορρά», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Οι κινητοποιήσεις στον Καναδά, το «Κομβόι της Ελευθερίας», όπως ονομάστηκε, ξεκίνησαν ως αντίδραση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των οδηγών διεθνών μεταφορών. Πλέον όμως διατυπώνονται και άλλα αιτήματα και διαμαρτυρίες, για τον φόρο άνθρακα και άλλα θέματα. Παρόμοιες κινητοποιήσεις οργανώνονται τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία και αλλού. Στον Καναδά, οι φορτηγατζήδες έχουν προκαλέσει χάος στην πρωτεύουσα Οτάβα από τα τέλη Ιανουαρίου. Από το βράδυ της Δευτέρας έκλεισαν και τη γέφυρα Αμπάσαντορ, στο ρεύμα εισόδου προς τον Καναδά. Πάνω από τα δύο τρίτα των εμπορευμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ, συνολικής αξίας 650 δισεκ. καναδικών δολαρίων, μεταφέρονται δια ξηράς.

First it was the truckers.

Then along came the farmers.

And then along came the cowboys.

And they are now blocking the US – Canada border.#FreedomConvoy #Freedomblockade#TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/w2XhQNxO3A

— James Melville 🗽 (@JamesMelville) February 6, 2022