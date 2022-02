Αρχηγός αστυνομίας Λονδίνου: Μια ηχηρή παραίτηση

Η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου, Κρεσίντα Ντικ, παραιτήθηκε αφότου ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν της εξέφρασε τη δυσφορία του για το ότι δεν κατάφερε να ξεριζώσει τον ρατσισμό, τον σεξισμό και άλλα προβλήματα που υπάρχουν στο σώμα. Η εμπιστοσύνη στη Μητροπολιτική Αστυνομία έχει κλονιστεί έπειτα από την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο της Σάρα Έβεραρντ από αστυνομικό, καθώς και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για ένα κλίμα εκφοβισμού, φυλετικών διακρίσεων και μισογυνισμού σε ένα αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου. Ο Σαντίκ Καν δήλωσε ότι είχε ξεκαθαρίσει στην Κρεσίντα Ντικ την έκταση των αλλαγών που πίστευε πως απαιτούνται επειγόντως για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Λονδρέζων στη Μητροπολιτική Αστυνομία και την εξάλειψη του ρατσισμού, του σεξισμού, της ομοφοβίας, του εκφοβισμού, των διακρίσεων και του μισογυνισμού στους κόλπους της.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση της αρχηγού» δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, συμπληρώνοντας ότι μόλις ενημερώθηκε σχετικά, η Κρεσίντα Ντικ υπέβαλε την παραίτησή της. «Είναι σαφές ότι ο μόνος δρόμος για να αρχίσουμε να επιτυγχάνουμε το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται είναι να έχουμε μία νέα ηγεσία στη Μητροπολιτική Αστυνομία», ανέφερε ο Σαντίκ Καν. Από την πλευρά της η Κρεσίντα Ντικ δήλωσε πως δεν της απέμεινε άλλη επιλογή από την παραίτηση: «Με μεγάλη θλίψη έπειτα από την επικοινωνία με τον δήμαρχο του Λονδίνου, διαπίστωσα ότι ο δήμαρχος δεν έχει πλέον αρκετή εμπιστοσύνη στην ηγεσία μου ώστε να συνεχίσω».

Reports tonight that Dame Cressida Dick has resigned her job as Met Commissioner. A sad development, even though many others may disagree. pic.twitter.com/00eRLX655O

Η Ντικ, μία έμπειρη αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ήταν η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της αστυνομίας του Λονδίνου, γνωστής και ως Σκότλαντ Γιαρντ. Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ είχε ανανεώσει τη θητεία της Κρεσίντα Ντικ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η Ντικ «υπηρέτησε τη χώρα της με μεγάλη αφοσίωση και διακρίθηκε επί πολλές δεκαετίες». Η Πατέλ, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή της διαδόχου της Ντικ, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως υπήρχαν προβλήματα με ορισμένες αντιλήψεις στους κόλπους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Την Πέμπτη (10/2), πάντως, ανέφερε ότι η Ντικ εκτέλεσε τα καθήκοντά της «με σταθερή αφοσίωση στην προστασία της πρωτεύουσάς μας και των κατοίκων της – συμπεριλαμβανομένης της άνευ προηγουμένου περιόδου της πανδημίας».

Η επιλογή του διαδόχου της Κρεσίντα Ντικ έχει επίσης πολιτικές προεκτάσεις, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά τα περιβόητα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο οποίος προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, είπε πως αναγνωρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση.

Dame Cressida Dick says it is "quite clear" London mayor Sadiq Khan "no longer has sufficient confidence" in her leadership of the Metropolitan Policehttps://t.co/xOlNqX2gga pic.twitter.com/mIgWgJKJCw

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2022