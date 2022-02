Φιλιππίδης – Λιγνάδης: Η συνέντευξη του Βακούση και η ένταση

Ο Μάνος Βακούσης έκανε κάποιες δηλώσεις στο Love It για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη και το πάνελ του Love It πήρε φωτιά. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και η Σίσσυ Καλλίνη άρχισαν να διαφωνούν έντονα μεταξύ τους, κάτι που κράτησε αρκετά λεπτά στον αέρα της εκπομπής. Ανάμεσα σε άλλα, ο Μάνος Βακούσης είπε πως έχει παίξει και με τον Δημήτρη Λιγνάδη και με τον Πέτρο Φιλιππίδη και πως έχει άλλες εικόνες από αυτούς. Με την ολοκλήρωση του βίντεο, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στο Love It. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και η Σίσσυ Καλλίνη διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με αφορμή φράση του ηθοποιού πως «ο βιασμός είναι στη φύση του Ανθρώπου».

Σίσσυ: Δεν μπορούμε να λέμε πως ο βιασμός είναι στη φύση του ανθρώπου. Δεν μπορούμε.

Ποσειδώνας: Να σου πω κάτι που στο έχω πει επανειλημμένα κι έχουμε τσακωθεί γι’ αυτό; Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Αυτό το «δεν μπορεί να πει» είναι αυτό με το οποίο διαφωνώ πολλές φορές μαζί σου. Είναι αντιδημοκρατικό αυτό. Ξέρεις τι παθαίνεις πέντε μήνες που είμαστε σε αυτή την εκπομπή; Είσαι Μις Δικαιοσύνη. Σου έχω πει επανειλημμένα δεν θα δικάσουμε εμείς;

Σίσσυ: Δεν μπορώ να έχω άποψη;

Ποσειδώνας: Είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Μπορείς να πεις ότι διαφωνείς, όχι ότι δεν μπορεί να πει. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δεν είμαστε αρμόδιοι στα πάνελ να δικάσουμε.

Σίσσυ: Γνώμη λέμε, δεν δικάζουμε.

Ποσειδώνας: Δεν δικάζουμε στις εκπομπές, δεν είναι αυτό στην αρμοδιότητά μας.

Σίσσυ: Αυτό σου έχει μείνει εσένα από τη συνέντευξη, ότι εγώ δίκασα.

Ποσειδώνας: Αυτούς τους πέντε μήνες, όποτε παίζουμε άνθρωπο που θέλει να πει κάτι καλό που θυμάται για κάποιον ο οποίος μπορεί να κατηγορείται, θυμώνεις. Γι’ αυτό στο λέω σαν μεγαλύτερος ότι δεν πρέπει να θυμώνεις.