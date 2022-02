Βρήκε τον χαμένο του αδερφό: Πώς ένα δελτίο καιρού «ένωσε» τους δύο άντρες

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ένα ρεπορτάζ για τον καιρό τοπικού δικτύου στις ΗΠΑ στάθηκε η αφορμή για να συναντηθούν δύο αδελφοί, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου! Ο Ράντι Γουέιτς, που ζει στην Καλιφόρνια, θέλησε να παρακολουθήσει το δελτίο καιρού στο δίκτυο KCRA για να ενημερωθεί για την επικείμενη χιονοθύελλα, όταν είδε στην οθόνη του να παίρνουν συνέντευξη μεταξύ άλλων από έναν άνδρα που είχε το ίδιο επώνυμο με εκείνον. Και δεν ήταν μόνον το επώνυμο του Έντι Γουέιτς, που του κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά και η ομοιότητά του με τον πατέρα του. Ο Ράντι επιστράτευσε την κόρη του να ψάξει το θέμα και τελικά ανακάλυψε το απροσδόκητο: είχε αδελφό!

«Πρόσεξα τα χαρακτηριστικά του [Έντι] και παρατήρησα ότι έμοιαζε πολύ στα μάτια με τον πατέρα μου», είπε η κόρη του Ράντι, Κέιμπρια στο KCRA. «Έκανα την έρευνά μου, έψαξα το επώνυμό του, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα». Μετά την απίστευτη ανακάλυψη, οι δύο αδελφοί μίλησαν στον τηλέφωνο – μια στιγμή «απίστευτη» για τον Ράντι. «Ένιωσα μια στιγμιαία ανατριχίλα από την κορφή ως τα νύχια», πρόσθεσε ο Έντι. «Αρχικά σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να είναι δυνατό αυτό. Αλλά μόλις είδα τη φωτογραφία του, αντίκρισα τον πατέρα μου, είδα τον πατέρα μας και κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν πραγματικά». Οι δύο άνδρες ηλικίας γύρω στα 50 συναντήθηκαν πρόσφατα κι ο Ράντι ρώτησε αστειευόμενος τον αδελφό του: «Που ήσουν όλα αυτά τα χρόνια;»

Randy Waites of Lodi never expected to find a new family member by watching the local news. Today, he connected with a brother he never knew he had after spotting a familiar last name on @kcranews. It was an honor to be there to capture this special moment. pic.twitter.com/4QTdic8N6q

— Stephanie Lin (@StephanieLinTV) February 6, 2022