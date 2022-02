Πούτιν – Μακρόν τραπέζι: Viral η συνομιλία από…. χιλιόμετρα!

Συνάντηση για το Ουκρανικό είχαν χθες Βλαντιμίρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ρώσο Πρόεδρο να συνεχίζει τις περίεργες συμπεριφορές του στους ξένους ηγέτες, σε κάθε επίπεδο. Η συνάντησή των Βλαντιμίρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν έγινε χθες στην παγωμένη Μόσχα, την ώρα που η κρίση στην Ουκρανία κλιμακώνεται και δεν διαφαίνεται διπλωματική διέξοδος. Η συνάντηση σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ παγκοσμίως και τα social media, τα οποία ασχολήθηκαν και με ένα ακόμη σημείο της συνάντησης των δύο. Το τεράστιο, μακρύ, τραπέζι στο οποίο κάθισαν να συζητήσουν Μακρόν και Πούτιν, το οποίο είχε μήκος πραγματικά αρκετά μέτρα, περίπου τρία όπως το υπολογίζει η Daily Mail, με τους ηγέτες να κάθονται στις δύο κορυφές του. Δύσκολα, πραγματικά, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε συζήτηση, υπό αυτές τις συνθήκες…

Η φωτογραφία έγινε viral και συγκέντρωσε πλήθος αρνητικών σχολίων.

«Η φωτογραφία του Πούτιν που συναντά τον Μακρόν σήμερα ήταν χαρακτηριστική. Ένα τραπέζι στο μέγεθος του καταστρώματος ενός αεροπλανοφόρου. Γιατί;».

Υπάρχει περισσότερος χώρος μεταξύ του Μακρόν και του Πούτιν από ό,τι μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων και των ουκρανικών συνόρων.

Ο Πούτιν και ο Μακρόν συναντώνται στο πιο παράλογο σκηνικό 🤣

Φυσικά δεν έλειψε και η διακωμώδηση με κάθε τρόπο, του τραπεζιού:

Putin and Macron are meeting in the most absurd setting 🤣 pic.twitter.com/p6R80vWygd

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) February 7, 2022