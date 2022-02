Αλεξάντερ Πέιν – Έλληνας: Πολιτικογραφήθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης

Πριν έξι χρόνια, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν έγινε επίτιμος δημότης Αιγίου και πλέον ορκίστηκε επίσημα Έλληνας πολίτης, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη. Ο 54χρονος σκηνοθέτης είναι παντρεμένος από το 2015 με τη Μαρία Κοντού, μια 27χρονη Ελληνίδα που γνώρισε στο Αίγιο. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, με αποτέλεσμα η Μαρία να αφήσει πίσω την παλιά της ζωή και να ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια στο πλευρό του συζύγου της.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λος Άντζελες ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι που ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αίτησης για την ελληνική υπηκοότητα του Αλεξάντερ Πέιν. Καλώς ήρθατε στην ελληνική μας οικογένεια!». Ο Πέιν είναι περισσότερο γνωστός για τις ταινίες, Citizen Ruth (1996), Election (1999), About Schmidt (2002), Sideways (2004), The Descendants (2011), Nebraska (2013) και Downsizing (2017). Διακρίνεται για το σκοτεινό χιούμορ του και τις σατιρικές απεικονίσεις της σύγχρονης αμερικανικής κοινωνίας, ενώ κέρδισε δύο φορές το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και ήταν τρεις φορές υποψήφιος για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Congratulations to Oscar-awarded film director, screenwriter & producer Constantine Alexander Payne who was sworn in as a #Greek citizen today at the Consulate General of Greece in Boston. This was possible thanks to the work of Evgenia Beniatoglou, Consul General of Greece in LA pic.twitter.com/iGIIdbq9gD

