Σενεγάλη Κόπα Άφρικα 2022: Η συγκινητική κίνηση Κουλιμπαλί

Ο αρχηγός της εθνικής Σενεγάλης, Καλιντού Κουλιμπαλί άφησε τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Copa Africa και έσπευσε να παρηγορήσει τους παίκτες της εθνικής Αιγύπτου.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Νάπολι και αρχηγός της εθνικής Σενεγάλης απέδειξε τον λόγο για τον οποίο φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Παρά το γεγονός ότι η εθνική του ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το Copa Africa, η πρώτη κίνηση του Καλιντού Κουλιμπαλί ήταν να παρηγορήσει τους αντιπάλους του, αντί να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την σπουδαία προσωπικότητα του εντός αγωνιστικού χώρου.

Το πρώτο Κόπα Άφρικα της ιστορίας της πανηγύρισε η Σενεγάλη. Η ομάδα του Σισέ του Ολυμπιακού επικράτησε της Αιγύπτου με 4-2 στα πέναλτι, μετά από το 0-0 στο 90λεπτο και στην ημίωρη παράταση. Το 2019, η παρέα του Μανέ είχε φτάσει στον τελικό, αλλά είχε χάσει από την Αλγερία. Φέτος η Σενεγάλη χαμογέλασε και πανηγύρισε τον τίτλο, επικρατώντας 4-2 της Αιγύπτου στα πέναλτι. H ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ περιορίστηκε σε δεύτερο ρόλο στον τελικό, περίμενε τα πέναλτι για να χαμογελάσει, αλλά τελικά η Σενεγάλη ήταν αυτή που σήκωσε την κούπα, με τον Μανέ της Λίβερπουλ να ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι και να χαρίζει το τρόπαιο στην ομάδα του.

Να σημειωθεί ότι στην κανονική διάρκεια του τελικού, ο Μανέ δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα στη Σενεγάλη, αστοχώντας σε πέναλτι.

Εύστοχος ο Κουλιμπαλί 1-0

Εύστοχος ο Ζίζο 1-1

Εύστοχος ο Ντιαλό 2-1

Άστοχος ο Αμπντελομονέν 2-1

Άστοχος ο Σαρ 2-1

Εύστοχος ο Χαμντί 2-2

Εύστοχος ο Ντιένγκ 3-2

Άστοχος ο Λασίν 3-2

Εύστοχος ο Σανέ 4-2

ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Εντουάρ Μεντί, Σαρ, Κουλιμπαλί, Ντιαλό, Σις, Κουγιατέ (66′ Γκουεγέ), Ναμπαλίς Μεντί, Σαρ (77′ Ντιά), Γκουεγέ, Μανέ, Ντιέντιου (77′ Ντιένγκ)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Αμπουγκάμπαλ, Ασχούρ, Αμπντελμονέμ, Ελ Βενς, Φοτούχ, Ελνένι, Φατί (99′ Λασίν), Σουλάγια (59′ Τρεζεγκέ), Σαλάχ, Μοχάμεντ (59′ Χαμντί), Μαρμούς (59′ Ζίζο)

The penalty save from Edouard Mendy that won the AFRON cup for Senegal. pic.twitter.com/jUASVmRmeF

Αίγυπτος: 7 κατακτήσεις (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Καμερούν: 5 κατακτήσεις (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

Γκάνα: 4 κατακτήσεις (1963, 1965, 1978, 1982)

Νιγηρία: 3 κατακτήσεις (1980, 1994, 2013)

Ακτή Ελεφαντοστού: 2 κατακτήσεις (1992, 2015)

Αλγερία: 2 κατακτήσεις (1990, 2019)

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: 2 κατακτήσεις (1968, 1974)

Ζάμπια: 1 κατάκτηση (2012)

Τυνησία: 1 κατάκτηση (2004)

Σουδάν: 1 κατάκτηση (1970)

Αιθιοπία: 1 κατάκτηση (1962)

Μαρόκο: 1 κατάκτηση (1976)

Νότια Αφρική: 1 κατάκτηση (1996)

Κονγκό: 1 κατάκτηση (1972)

🏆 SENEGAL ARE #AFCON2021 CHAMPIONS! 🏆

Sadio Mane, who saw a penalty saved in the fifth minute of the match, tucks away the deciding spot kick in the shootout.

Senegal beat Egypt 4-2 on penalties.

Watch reaction LIVE on @bbcthree.

— BBC Sport (@BBCSport) February 6, 2022