Μέισον Γκρίνγουντ – εθνική Αγγλίας: Εκτός ομάδας ο 20χρονος ποδοσφαιριστής

Όπως είναι φυσικό ο Μέισον Γκρίνγουντ εάν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας της φίλης του δεν θα παίξει σε καμία ομάδα. Μετά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον εκτός εθνικής Αγγλίας. Όχι ότι ήταν στις επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αλλά ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορεί να είναι στις κλήσεις του εάν δεν ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε όλη και όλη μια συμμετοχή με την εθνική Αγγλίας, τον Σεπτέμβριο του 2020, και οι περισσότεροι θυμούνται την απομάκρυνση του από τα “Λιοντάρια”. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 μαζί με τον Φιλ Φοντέν είχαν παραβιάσει τους κανόνες της καραντίνας (Covid-19) στην Ισλανδία και σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα είχαν περάσει τη βραδιά με δυο κοπέλες στο ξενοδοχείο.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να αποφασίσουν οι αρχές για την τύχη του. Ο άσος της Γιουνάιτεντ είναι ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρμό και απειλές θανάτου κατά της κοπέλας του. Όπως γράφει η Daily Mail o 20χρονος επέστρεψε σπίτι του και το “θωράκισε”. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ένας ειδικός σε θέματα ασφαλείας μετέβει στη βίλα του παίκτη, για την οποία πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο ύψους 14.000 λιρών, και τοποθέτησε κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στο χώρο, που αποτελείται από οκτώ συνολικά κάμερες.

Mason Greenwood tightens security at £14,000-a-month mansion after being bailed 'pending further investigation' https://t.co/qb8G5hyTU3

— MailOnline Sport (@MailSport) February 3, 2022