Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στην ανατολική Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την επιπλέον ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην ανατολική Ευρώπη, εν μέσω του αδιεξόδου με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Το Πεντάγωνο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Μπάιντεν ενέκρινε επίσημα τις μετακινήσεις στρατευμάτων, όπως αναφέρει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.

President Joe Biden approves additional U.S. military deployments to eastern Europe amid a standoff with Russia over Ukraine. Troops will deploy in the coming days, a U.S. official says https://t.co/TLmLWWStia pic.twitter.com/eMRovWPKrR

— Reuters (@Reuters) February 2, 2022