Μέισον Γκρίνγουντ κοπέλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και για απειλές θανάτου κατά της συντρόφου του, Χάριετ Ρόμπσον. Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα (1/2) ότι ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνελήφθη ως ύποπτος (και) για σεξουαλική επίθεση και απειλή δολοφονίας. Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις… χιονοστιβάδας, μετά τα βίντεο που «ανέβασε» η πρώην σύντροφός του στα social media την περασμένη Κυριακή (30/01) και τις αναφορές που έκανε εναντίον του Γκρίνγουντ.

Οι Αρχές ήταν πολύ προσεκτικές όλες αυτές τις ημέρες στις αναφορές και τις διατυπώσεις τους. Αμέσως μετά τη σύλληψη του ποδοσφαιριστή, αναφέρθηκε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος, «αφού ενημερωθήκαμε για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια γυναίκα που κατήγγειλε περιστατικά σωματικής βίας». Οι κατηγορίες εναντίον του Γκρίνγουντ -συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικής εγγραφής- δημοσιεύθηκαν στο Instagram την περασμένη Κυριακή και στη συνέχεια διαγράφηκαν. Πλέον ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις μέρες υπό κράτηση, αφού πλήρωσε την εγγύηση που είχε οριστεί.

BREAKING: Mason Greenwood released on bail after arrest on suspicion of rape and assault https://t.co/hzf093nkvK pic.twitter.com/r0dVznHsxj

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 2, 2022