Παιδιά ΑΜΕΑ και ζώα: Μια πρωτοποριακή μέθοδος θεραπείας

Μωρά τζάγκουαρ και ένας ενδημικός «παρδαλός» βόας γνωστός ως ‘maja’ είναι μεταξύ των εξωτικών ζώων στον εθνικό ζωολογικό κήπο της Κούβας που προσφέρουν αναπάντεχα αποτελεσματική θεραπεία σε παιδιά με αναπηρία. Τα παιδιά παίζουν με τα αιλουροειδή, χαϊδεύουν το δροσερό δέρμα των φιδιών και δίνουν γάλα στην αγελάδα ζεμπού, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που στόχο έχει να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τους φόβους τους, σύμφωνα με τους φροντιστές των ζώων, δασκάλους και γονείς. «Στην Αμερική είμαστε πρωτοπόροι καθώς δουλεύουμε με τα εξωτικά αυτά είδη» αναφέρει η διευθύντρια ανάπτυξης και ειδική στη θεραπεία με ζώα, Γιαΐμα Πουέμπλας.

«Εκτός από το ότι το πρόγραμμα σπάει τα όρια του φόβου, ενθαρρύνει τα παιδιά να ενδιαφέρονται και να προστατεύουν το περιβάλλον» προσθέτει. Το πρόγραμμα έχει αποδειχτεί πως είναι ένα αποτελεσματικό μέσο θεραπείας για παιδιά με σύνδρομο Ντάουν, αυτισμό και άλλες αναπηρίες, ιδίως στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που πλήττουν το νησί της Καραϊβικής, εξηγούν γονείς και δάσκαλοι στο Reuters. «Έχουν κίνητρο να έρθουν στον ζωολογικό κήπο. Και στην αίθουσα βλέπω ήδη πως κάνουν πρόοδο» επιβεβαιώνει για τη θετική επίδραση του προγράμματος -το οποίο, όπως κριβώς η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στην Κούβα, είναι δωρεάν- η δασκάλα Μαράιντις Ραμίρες.

Με πληροφορίες από Reuters

At Cuba´s national zoo, children pet jaguars and give milk to a zebu cow as part of a program aimed at helping those with special needs to overcome fears https://t.co/Ple00BdV3b pic.twitter.com/WJhHyen69M

— Reuters (@Reuters) January 31, 2022