Δένδιας Ουκρανία: Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων του Σαρτανά

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Το 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Σαρτανά επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουκρανία.

Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους εκπαιδευτικούς, τον πρόεδρο της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης Σαρτανά και μέλη της ελληνικής κοινότητας των χωριών Σαρτανά και Τσερμαλίκ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

#Sartana: FM @NikosDendias had the opportunity to visit the 8th Modern Greek Language Learning School and meet w/ the teachers, the Head of the civil-military Administration of Sartana and members of the Greek community of the villages of #Sartana & #Chermalyk pic.twitter.com/kzd7hfBE0r

