Δένδιας Ουκρανία: Ανησυχία για τις εξελίξεις, το μήνυμα για του υπουργού Εξωτερικών στους Έλληνες ομογενείς

Στην Ουκρανία βρίσκεται για ένα ταξίδι-αστραπή ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας βρέθηκε στο 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Σαρτανά και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους εκπαιδευτικούς, τον πρόεδρο της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης Σαρτανά και μέλη της ελληνικής κοινότητας των χωριών Σαρτανά και Τσερμαλίκ.

Ο κ. Δένδιας προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στο twitter για την επίσκεψή του στην Ουκρανία. Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο κ. Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά. Ο κ. Δένδιας πριν την αναχώρησή του για την Ουκρανία είχε στείλει μήνυμα μέσω twitter στους ομογενείς τονίζοντας πως «η Ελλάδα είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων ομογενών, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές».

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Ουκρανία, κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά – Starting my visit in #Ukraine, I laid a wreath at #Sartana's memorial to civilians of Greek origin who lost their lives. pic.twitter.com/SGO7bHEl2A

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2022