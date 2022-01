Ναδάλ Australian Open: «Ράφα είσαι ένας απίστευτος πρωταθλητής»

Υπόκλιση στον Ράφα Ναδάλ, στον μοναδικό τενίστα με 21 Grand Slam τίτλους, από τους Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος και ο Ελβετός είχαν αποτύχει να φτάσουν στο μαγικό 21 αλλά ο Ισπανός τα κατάφερε και τους άφησε 2ους με 20. O Φέντερερ πάλεψε για το 21ο στο Wimbledon το 2019 αλλά ηττήθηκε από τον Τζόκοβιτς. Από την πλευρά του ο Νόλε είχε την ευκαιρία του το 2021 στο US Open αλλά θα τον νικήσει με 3-0 σετ ο Μεντβέντεφ! Ο Ναδάλ όμως αν και λίγους μήνες πριν από τα 36 του δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

«Τι ματς! Στον φίλο και μεγάλο μου αντίπαλο, Rafael Nadal, συγχαρητήρια με όλη μου την καρδιά που έγινες ο πρώτος άνδρας που φτάνει τους 21 Grand Slams τίτλους. Πριν λίγους μήνες αστειευόμασταν πως θα είμαστε και οι δυο με πατερίτσες. Απίθανο. Ποτέ να μην υποτιμάτε έναν σπουδαίο πρωταθλητή. Η απίθανη εργατικότητά σου, η αφοσίωση και το μαχητικό σου πνεύμα, είναι έμπνευση σε μένα και σε αμέτρητους άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Είμαι περήφανος που μοιράζομαι αυτή την εποχή με εσένα και είναι τιμή μου που έπαιξα και γω ρόλο στο να σε πιέσω να πετύχεις περισσότερα, όπως έκανες τα 18 τελευταία χρόνια. Είμαι σίγουρος πως θα πετύχεις και άλλα επιτεύγματα στο μέλλον, αλλά για τώρα απόλαυσε αυτό», έγραψε ο Φέντερερ.

Roger Federer gracious as Rafael Nadal passes him in the Grand Slam count for the first time in their careers.#AusOpen pic.twitter.com/6GF89UHEDT

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022