Προγεννητική Αγωγή στα σχολεία: Ανακλήθηκε το πρόγραμμα που ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας “άκουσε” τις αντιδράσεις και τον σάλο που δημιουργήθηκε και προχώρησε στην ανάκληση του προγράμματος του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου “Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής”. Στην ανάκληση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) μετά τις αντιδράσεις που που προκλήθηκαν με τη θεματολογία τριών βίντεο που είχαν σταλεί από την Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής, για προβολή στα Γυμνάσια όλης της χώρας.

Να σημειωθεί πως τα βίντεο είχαν αρχικά πάρει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας και είχαν θέμα την “Προγεννητική Αγωγή”, αλλά ουσιαστικά αναπαρήγαγαν τη θεωρία του “αγέννητου παιδιού”, που υποστηρίζει ότι η ζωή του βρέφους αρχίζει με τη σύλληψη.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ αποφάσισε την ανάκληση της έγκρισης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Mη Kερδοσκοπικού Σωματείου “Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής”.

“Προς τα Γυμνάσια της Ελληνικής Επικράτειας

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Εκπροσωπούμε το μη-κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικό-πολιτιστικό Σωματείο “Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής”, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία των νέων για τον αυριανό γονεϊκό τους ρόλο, ξεκινώντας από την σχολική ακόμη ηλικία.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τον τίτλο: “Σεξουαλικότητα-Γονιμότητα-Γονεϊκότητα, μια αδιαχώριστη ενότητα”, και αριθμό Πρωτ.: Φ.2.1/ΕΧ/101346/149068/Δ7 της 19 Νοεμβρίου 2021 και καλούμε τους Διευθυντές των Γυμνασίων μας να το επιλέξουν…

Για την προετοιμασία των καθηγητών, αλλά και συγχρόνως και για εκπαιδευτικό υλικό, έχουμε ετοιμάσει 3 βίντεο, μιας διδακτικής ώρας το καθένα, και προσφέρουμε επίσης ένα μικρό επιστημονικό βιβλίο 84 σελίδων με ομώνυμο τίτλο: “Προγεννητική Αγωγή, προετοιμασία για την γονεϊκότητα, Σεξουαλικότητα-Γονιμότητα-Γονεϊκότητα, μια αδιαχώριστη ενότητα” από Ιωάννα Μαρή και συνεργάτες.

Προσφέρουμε επίσης, ως σωματείο την πλήρη διαδικτυακή ή προσωπική μας υποστήριξη για την επίλυση τυχόν αποριών.

Είμαστε έτοιμοι να σας αποστείλουμε (εννοείται, δωρεάν) το ανωτέρω σχετικό εγκεκριμένο βιβλίο μας για την ενημέρωσή σας και ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο, για πρώτη φορά δίνει στους νέους γνώσεις ζωής, που σχεδόν όλοι θα έχουν αργότερα να εφαρμόσουν, και που θα οδηγήσουν την κοινωνία μας σε μια νέα ποιότητα υγείας και αξιών.

Με εξαιρετική τιμή

Η Επιστημονική μας Ομάδα”

Women, you see, are inferior vessels, men reflections of the divine.

I don’t have the stomach to watch more right now. The video is here: https://t.co/jve6JxeDEh

Reminder: it was commissioned and distributed by theMinistry of Education.#video_γονιμοτητας

— Αλίκη Chapple (Aliki Τσάπλ) (@amaenad) January 29, 2022