Πάνος Νάτσης τροχαίο: Νεκρός ο ηθοποιός

Ο αγαπημένος ηθοποιός Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.Ο Πάνος Νάτσης πρωταγωνιστούσε στη θεατρική παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του» στο Θέατρο Ήβη, ενώ θα πρωταγωνιστούσε και στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες». Η τελευταία του τηλεοπτική συμμετοχή ήταν στη σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα».

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης

Ο Πάνος Νάτσης γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1991 (ηλικία 31 χρονών) στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης το 2012. Έχει συμμετάσχει στις θεατρικές παραστάσεις «Καλώς ήρθατε ντετέκτιβ Πουαρό» την περίοδο 2013-2014, «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» την περίοδο 2015-2016, «Ο ήχος του όπλου» τη σεζόν 2016-2017 και άλλες.

Τη σεζόν 2016-2017 ήταν μέρος του καστ της κωμικής σειράς «Αστέρας Ραχούλας» στον Alpha όπου υποδυόταν τον Κωνσταντή. Το 2018 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» στον ANT1 στο ρόλο του Κωστή Αναγνώστου. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία μικρού μήκους «Mary Wants a Purple Dress» το 2015. Ακολούθησε η ταινία «3000» την επόμενη χρονιά. Το 2017 συμμετείχε στο δράμα «Role Rlay: The Movie». Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις The Curing Room (2017), ΤΟ ΕΠΟΣ… ΤΗΣ ΜΑΛΑΜΩΣ (2018), Όποιος θέλει να χωρίσει…να σηκώσει το χέρι του! (2019), Manji (2016).

Μάλιστα, ο Πάνος Νάτσης φαίνεται πως πριν το θανατηφόρο τροχαίο πέρασε ορισμένες όμορφες στιγμές παρέα με συναδέλφους του στα γενέθλια μιας στενής τους φίλης, κάτι το οποίο γνωστοποίησε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσω ανάρτησης του στα social media.