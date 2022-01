Μεντβέντεφ – Τσιτσιπάς: Έξαλλος ο Ρώσος με τον πατέρα του Έλληνα

Εκτός εαυτού ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Australian Open με τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Μάλιστα επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εξέφρασε με πολύ έντονο τρόπο τα παράπονά του στο διαιτητή, λέγοντας πως ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά κάνει συνεχώς coaching και δίνει συνεχώς οδηγίες στον Ελληνα τενίστα.

Μάλιστα, ο Μεντβέντεφ έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον διαιτητή ηλίθιο.

Είπε χαρακτηριστικά: «Μπορεί ο πατέρας του να του μιλάει σε κάθε πόντο; Είσαι ηλίθιος; Μπορείς να απαντήσεις στην ερώτησή μου; Δεν τον βλέπεις; Μιλάει σε κάθε πόντο. Δώσε προειδοποίηση. Απάντησέ μου και κοίτα με, σου μιλάω. Είσαι κακός. Απορώ πώς βρίσκεσαι σε τελικούς».

Λίγο αργότερα μάλιστα το… “χόντρυνε”, λέγοντάς του πως αν δεν του δώσει warning την επόμενη φορά θα είναι “μικρή γάτα”, χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο για να αποφύγει να βρίσει.

Για την ιστορία, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με 3-1 σετ και ήταν αυτός που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Australian Open, ενώ απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡

The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen – live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf

— Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2022