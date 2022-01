Κύργιος – Κοκκινάκης Australian Open: Στον τελικό του διπλού οι «Special Ks»

Με θρίαμβο των Ελληνοαυστραλών, Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη, ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός στο διπλό του Australian Open. Οι ομογενείς τενίστες, επικράτησαν με 7-6(4), 6-4 του Ισπανού, Μαρσέλ Γκρανολέρ και του Αργεντινού, Οράσιο Θεμπάγιος και στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, θ΄ αντιμετωπίσουν τους Αυστραλούς, Μαξ Πάρσελ και Ματ Εμπεν.

Οι «Special Ks», όπως είναι το προσωνύμιο τους, γνώρισαν την αποθέωση από τους θεατές που βρέθηκαν στην «Rod Laver Arena» και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Κοκκινάκης, δήλωσε: «Ακούγεται ανόητο, αλλά η νίκη ήταν η δεύτερη προτεραιότητά μας κάθε φορά. Ελπίζουμε να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε τον χρόνο μας στο γήπεδο. Ας ελπίσουμε ότι οι φίλαθλοι θα αισθανθούν ότι έχουν πληρώσει καλά χρήματα για να μας παρακολουθήσουν». Στην πορεία τους προς τον τελικό, οι Κύργιος και Κοκκινάκης, επικράτησαν των Κροατών, Μάτε Πάβιτς και Νίκολα Μέκτιτς, οι οποίοι ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σ΄ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του ημιτελικού, ο πάντα… ιδιόρρυθμος και «ευέξαπτος Κύργιος, έχασε την ψυχραιμία του με τον διαιτητή, αυτήν την φορά για έναν …αισθητήρα καλωδίου, ενώ αργότερα…επέπληξε έναν φίλαθλο, ο οποίος έκανε θόρυβο ενώ βρισκόταν στο σερβίς. Ήταν η στιγμή, που ο Κύργιος έσπασε την ρακέτα του στο γήπεδο, έδειξε το… μεσαίο δάκτυλο του χεριού του στον φίλαθλο και στην συνέχεια «εξερράγη» εναντίον του διαιτητή, επειδή, όπως είπε, απέτυχε να ελέγξει το πλήθος.

«Προσπαθώ να είμαι σταθερός για εκείνον», είπε ακόμη ο Κοκκινάκης και πρόσθεσε: «Επίσης, δεν θέλω να αφαιρέσω αυτήν την ενέργεια και αυτήν την… φωτιά που έχει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τον Νικ, τον Νικ». Όσον αφορά στον Κύργιο, είπε ότι στόχος του, είναι να φέρει νέους φιλάθλους στο τένις: «Εάν δουν έναν αγώνα με τον Θανάση και εμένα να παίζουμε σε έναν διασκεδαστικό αγώνα διπλού, ενώ δεν ξέρουν τίποτα για το τένις, πιθανότατα θα συντονιστούν την επόμενη φορά. Με αυτό ασχολούμαι. Αυτό θέλω να φέρω. Νομίζω ότι έτσι θα επιβιώσει το άθλημα».

The @tkokkinakis & @nickkyrgios show will have a FINAL episode 🙌

They score a 7-6(4) 6-4 upset over No.3 seeds Granollers/Zeballos and will face fellow Aussies Matt Ebden/Max Purcell for the title.#AusOpen · #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/82PgEcuoep

