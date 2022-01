Ινφαντίνο – Αφρική: Η δήλωση για το Μουντιάλ που προκάλεσε σάλο και η “απάντηση”

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, προσπαθεί να μαζέψει τα… ασυμμάζευτα. Σε διευκρινιστική τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά τις «αντιδράσεις» που προκάλεσε το πρώτο σκέλος της ομιλίας του στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το πλάνο διεξαγωγής Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά δύο χρόνια, κατά την οποία επισήμανε πως ένα τέτοιο πρότζεκτ θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους Αφρικανούς, αντί να μεταναστεύσουν και να βρουν «θάνατο στη θάλασσα, προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο».

Ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, σε μήνυμα που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, τόνισε πως αυτό που είπε ήταν ένα γενικότερο σχόλιο και ότι δεν αφορούσε μόνο την Αφρική, ενώ δεν το συνδέει άμεσα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ ανά δύο χρόνια.

FIFA president Gianni Infantino appears to suggest a two-year World Cup would help prevent refugees from fleeing to Europe. pic.twitter.com/nG20syzIq9

— DW Sports (@dw_sports) January 26, 2022