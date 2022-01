Έντρικ: Όλη η Ευρώπη στα πόδια 15χρονου Βραζιλιάνου της Παλμέιρας

Η Παλμέιρας έχει στις τάξεις της το next big thing του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, τον Έντρικ, ο οποίος μόλις στα 15 του έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον της ποδοσφαιρικής «αφρόκρεμας» της Ευρώπης. Ο μικρός αγωνίζεται ήδη με την Κ20 του συλλόγου και έχει πετύχει τον ασύλληπτο αριθμό των 165 γκολ σε 169 ματς. Ήδη έχει κλείσει συμφωνία με τη Nike και σχεδόν έφθασε τις 500.000 ακολούθους στο Instagram.

Παρότι δεν μπορεί να παίξει ακόμα με την πρώτη ομάδα, καθώς πρέπει να είναι άνω των 16, βάσει νομοθεσίας στη Βραζιλία, ήδη έχει ρήτρα 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ισχύει από τη στιγμή που θα γίνει 16 για συλλόγους εντός χώρας, ενώ εκτός αυτής το 2024, όταν θα είναι πλέον 18 ετών.

🚨 Real Madrid are close to completing the signing of Palmeiras' new superstar 15-year old Endrick. 💎🇧🇷

When he turns 16, Real will buy him from the Brazilian club.

When he turns 18, he will officially join the club and come to Madrid.

(Source: @marcosbenito9) pic.twitter.com/gTC8p6TIq6

