Εκχιονιστικά Αμερική: Σαρωτικό πέρασμα – Δείτε βίντεο

Σαρωτικό ήταν στο πέρασμά του ένα εκχιονιστικό μηχάνημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε περισσότερα από 40 αυτοκίνητα τα οποίο βρέθηκαν στο πέρασμα του. Η συμβολή των εκχιονιστικών μηχανημάτων όταν το χιόνι και ο πάγος καλύψει το οδόστρωμα είναι καθοριστική καθώς επί της ουσίας δεν υπάρχει άλλος δόκιμος τρόπος ώστε να διατηρηθεί ένας δρόμος ανοιχτός. Κι αν στη χώρα μας, οι έντονες χιονοπτώσεις ειδικά στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, σπανίζουν δεν ισχύει το ίδιο και για τις Η.Π.Α., οι βόρειες πολιτείες των οποίων συχνά-πυκνά πλήττονται από φαινόμενα που απαιτούν τον εκχιονισμό των δρόμων.

Αυτό συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες, μόνο που η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε κανείς, όταν ο οδηγός ενός εκχιονιστικού ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα στέλνοντας τεράστιες ποσότητες χιονιού και πάγου στα οχήματα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ατυχήματα ή στην καλύτερη περίπτωση σοβαρές ζημιές σε περισσότερα από 40 οχήματα τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους τεράστιους όγκους χιονιού και πάγου.

Μάλιστα από την… τρελή πορεία του εκχιονιστικού σημειώθηκαν και 12 τραυματισμοί, χωρίς κανέναν από αυτούς να θεωρείται σοβαρός. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 13.00 και τα video ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μαρτυρά την εγκληματική συμπεριφορά του χειριστή του εκχιονιστικού.

Wild video along Ohio Turnpike south of Sandusky…. Driver says several vehicles damaged. Turnpike spokesperson says "We are aware of the incident [and] are conducting investigations. Appropriate action will be taken pending the outcome of these investigations.” pic.twitter.com/jIm45f7x5X

— Clay LePard (@ClayLePard) January 24, 2022