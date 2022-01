Τσιτσιπάς – έντομο: Viral βίντεο με τον τενίστα που σώζει φοβισμένο κορίτσι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε χθες σπουδαία νίκη επί του Τέιλορ Φριτζ με 3-2 σετ και προκρίθηκε στους «8» του Australian Open, όμως ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να γίνει viral για άλλο λόγο. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα όχι λόγω της σπουδαίας ανατροπής κόντρα στον Αμερικανό τενίστα, αλλά για την σωτήρια επέμβασή του βοηθώντας ένα ball girl που «πάγωσε» μπροστά από ένα μεγάλο έντομο, στις αρχές του πέμπτου σετ.

Μάλιστα ο Τσιτσιπάς όχι μόνο επέλεξε να σώσει το φοβισμένο κορίτσι από το έντομο και να αφήσει για λίγο τον αγώνα του, αλλά φρόντισε και να μην το σκοτώσει βάζοντας το πάνω στη ρακέτα του και απομακρύνοντας το από το γήπεδο, με την επίσημη σελίδα του ATP Tour στο Twitter να τον αποθεώνει.

Stefanos to the rescue 🪳😅

We absolutely loved this moment from last night's match, @steftsitsipas 🥰



🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022pic.twitter.com/aO0yAJeDa9

— ATP Tour (@atptour) January 25, 2022